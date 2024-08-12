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Бывший прыгун в воду считает, что все россияне в этой дисциплине боролись бы за медали ОИ

Гальперин: российские прыгуны в воду боролись бы за медали в каждом виде на ОИ

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Стоян Васев/ТАСС

Вице‑президент и спортивный директор Российской федерации прыжков в воду Глеб Гальперин уверен, что российские спортсмены имели бы хорошую возможность завоевать медаль в каждой дисциплине на Олимпиаде-2024 в Париже. Слова экс-спортсмена приводит «Матч ТВ».

«Наши прыгуны могли бы составить конкуренцию в каждом виде. Мы давно не выступали на международной арене, но думаю, что мы бы боролись за медали в каждой дисциплине», — заявил Гальперин.

Федерация прыжков в воду сочла неприемлемыми условия допуска на Олимпиаду — 2024, поэтому спортсмены не участвовали в отборочных соревнованиях.

Во Францию в нейтральном статусе отправились 15 атлетов. Успеха сумели добиться только российские теннисистки — 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер. Они завоевали серебряные медали в парном разряде, проиграв в финале турнира итальянкам Сарре Эррани и Ясмин Паолини.

Игры завершились 11 августа.

Ранее российский каноист назвал виновного в отсутствии медалей на Олимпиаде.

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