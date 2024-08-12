Чемпионка ОИ-2024 может продать золотую медаль для подготовки к следующим Играм

Норвежская тяжелоатлетка Сольфрид Коанда заявила, что может продать золотую медаль Олимпийских игр — 2024 в Париже, чтобы иметь возможность подготовиться к следующим Играм. Слова спортсменки приводит NRK.

«Может быть, я вернусь к работе электриком. Может быть, мне придется продать золотую медаль, чтобы профинансировать подготовку к Олимпиаде-2028», — заявила норвежка.

25-летняя тяжелоатлетка работала электриком до 2022 года.

На Олимпиаде-2024 Коанда стала победительницей в весовой категории до 81 кг. Также она является чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.

Во Францию в нейтральном статусе отправились 15 атлетов. Успеха сумели добиться только российские теннисистки — 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер. Они завоевали серебряные медали в парном разряде, проиграв в финале турнира итальянкам Сарре Эррани и Ясмин Паолини.

Игры завершились 11 августа.

Ранее российский каноист назвал виновного в отсутствии медалей на Олимпиаде.