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Сербские фанаты вывесили флаг России на Олимпиаде

Болельщики вывесили российско-сербский флаг на финале по водному поло ОИ-2024

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DD Geopolitics/X

Болельщики вывесили российско-сербский флаг на соревнованиях по водному поло в рамках Олимпийских игр — 2024. Видео появилось в аккаунте DD Geopolitics в социальной сети X.

Во время финала между Сербией и Хорватией на трибунах появился флаг, состоящий из двух половин — флагов Сербии и России. В середине полотна соединены гербы двух стран — белый и золотой двуглавые орлы.

Матч состоялся 11 августа, в день закрытия Олимпиады. Победу одержала сербская команда со счетом 13:11. Сербия в третий раз подряд выиграла золото Олимпиады.

Российский флаг запрещен на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже. Российские спортсмены были допущены Международным олимпийским комитетом на Игры только в нейтральном статусе, всего в Париж отправились 15 человек, медали завоевали двое — теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, взявшие серебро в парном разряде.

Российский флаг также показали в трансляции на сайте Олимпиады во время соревнований по плаванию. Перед стартом заплывов на дистанции 200 метров брассом в трансляции показали мировой рекорд, установленный Евгенией Чикуновой в апреле 2023 года. Рядом с фамилией спортсменки был указан российский флаг. Чикунова имеет мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом с результатом 2.17,55.

Ранее в Совфеде сравнили «Сына зари» на закрытии Олимпиады с демоном.

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