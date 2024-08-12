Провалившая гендерный тест боксерша Хелиф сделала заявление после победы на ОИ

Алжирская боксерша Иман Хелиф, которая в 2023 году провалила гендерный тест, на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обратилась к своим поклонникам после победы на летних Олимпийских играх — 2024.

«Эта золотая медаль для всех вас! Спасибо, что были со мной в этом невероятном путешествии. Ваша поддержка очень много значит для меня», — написал Хелиф.

В финальном поединке олимпийского турнира Хелиф сразилась с китаянкой Ян Лю. Победа представительнице Алжира была присуждена единогласным решением судей.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира IBA в Индии год назад. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в Играх обеих спортсменок.

В полуфинальном поединке на Олимпиаде-2024, который состоялся 6 августа, алжирская спортсменка одолела единогласным решением судей Джанджаем Суваннапхенг из Таиланда. 5 августа Хелиф потребовала прекратить оскорбления в свой адрес, которые начала получать во время Олимпийских игр.

Ранее российский боксер назвал позором победу алжирки Хелиф на Олимпиаде.