Россия стала бы 15-й в медальном зачете ОИ с учетом наград экс-россиян

Россия могла бы занять 15-е место в медальном зачете Олимпийских игр — 2024, если брать в расчет все медали, завоеванные бывшими российскими спортсменами.

11 августа завершаются Игры в Париже. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии закрытия.

Всего экс-россияне завоевали 17 наград — шесть золотых, две серебряные, девять бронзовых. Также вторыми стали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

С результатом 6-3-9 Россия могла бы занять в итоговом зачете строчку между сборными Венгрии и Испании.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил атлетам из России и Белоруссии, которые выступали на Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе, принять участие в церемонии закрытия.

«Решение исполкома МОК было основано на том, что в церемонии закрытия принимают участие не команды, а все спортсмены вместе, следуя общим правилам поведения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что провалившие гендерный тест спортсменки будут знаменосцами на закрытии Олимпиады-2024.