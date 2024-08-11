Началась церемония закрытия Олимпиады-2024

В Париже началась церемония закрытия Олимпийских игр 2024 года.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Сборная США выиграла медальный зачет Олимпийских игр — 2024.

Итоговая таблица:

США 40 золотых — 44 серебряных — 42 бронзовых медали,

Китай 40 — 27 — 24,

Япония 20 — 12 — 13,

Австралия 18 — 19 — 16,

Франция 16 — 25 — 22.

Единственную награду для сборной России на Олимпиаде-2024 завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер — они стали вторыми в парном женском разряде. Эти медали не учитываются в итоговом зачете.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил атлетам из России и Белоруссии, которые выступали на Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе, принять участие в церемонии закрытия.

«Решение исполкома МОК было основано на том, что в церемонии закрытия принимают участие не команды, а все спортсмены вместе, следуя общим правилам поведения», — говорится в сообщении.

СМИ сообщают, что МОК принял подобное решение, зная, что многие спортсмены из России и Белоруссии уже покинули Париж.

Ранее российская гимнастка заявила, что будет смотреть закрытие Олимпиады-2024.