Миллер назвал гроссмейстерской победу «Зенита» над «Динамо»

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подвел итоги матча между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо», который состоялся в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ), назвав победу сине-бело-голубых гроссмейстерской, передает «Матч ТВ».

«Запоминающаяся игра. Гроссмейстерская победа «Зенита». Сергей Семак — отличный тренер. Он умеет выигрывать такие матчи», — сказал Миллер.

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Максим Глушенков. Ему удалось отличиться на 55-й минуте игры. В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 12 очков из 12 возможных. «Динамо» располагается на второй строчке, имея в активе девять баллов. Замыкает тройку сильнейших столичный «Локомотив», который отстает от бело-голубых лишь по дополнительным показателям.

В следующем туре клуб с берегов Невы сыграет на выезде с подмосковными «Химками». Встреча состоится 18 августа. Команды выйдут на поле в 15:00 по московскому времени.

«Динамо» на своем поле в матче 5 тура РПЛ сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Матч пройдет 17 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Ранее победу «Зенита» над «Динамо» связали с удачей.