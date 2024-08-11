Названы команды, которые навяжут борьбу «Зениту»

Бывший нападающий московского «Динамо» Сергей Кирьяков заявил, что московские «Спартак» и «Локомотив» могут включиться в чемпионскую гонку и навязать борьбу петербургскому «Зениту» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Слова Кирьякова приводит Legalbet.

«Если «Зенит» снизу кто-то подожмет, то мы опять получим ситуацию, когда две-три или даже четыре команды борются за первое место. Вполне возможно, что включатся «Спартак» и «Локомотив». ЦСКА тоже нельзя сбрасывать со счетов», — сказал Кирьяков.

Бывший нападающий отметил, что «Краснодар» слабо начал чемпионат России — три ничьих подряд и одна победа, — но выразил уверенность, что «быки» исправят ситуацию и тоже смогут включиться в борьбу.

На данный момент в чемпионате России состоялись четыре тура, по итогам которых «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 12 очками. На втором месте находится московское «Динамо» (девять очков), а на третьем — «Локомотив» (тоже девять баллов).

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