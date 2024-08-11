Бах поблагодарил Исинбаеву за работу в МОК

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поблагодарил россиянку Елену Исинбаеву за работу в организации, передает ТАСС.

«Мы благодарим Исинбаеву за ее работу в комиссии спортсменов и в других комиссиях и рабочих группах. Ее вклад и усилил голос спортсменов в олимпийском движении», — сказал Бах.

Исинбаева входит в комиссию спортсменов МОК с 2016 года. Полномочия комиссии рассчитаны на восемь лет. Они истекли в 2024 году.

В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины. В июле 2023 года спортсменка заявила, что полученные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет. Позже спортсменка удалила фото с президентом России Владимиром Путиным из соцсетей. Исинбаева живет на Тенерифе (Испания), у нее там куплена недвижимость.

Ранее сообщалось о том, что Исинбаева не сможет претендовать на статус почетного члена МОК.