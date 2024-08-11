Экс-тренер «Динамо» о поражении от «Зенита»: думал, будет хуже

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин похвалил бело-голубых после поражения от петербургского «Зенита» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«В матче с «Зенитом» у «Динамо» чуда не случилось. Но есть и положительные моменты. Футболисты играли уверенно и достойно, ведь я думал, что будет хуже», — сказал Силкин.

Встреча завершилась со счетом 0:1.

Единственный мяч забил Максим Глушенков. Ему удалось отличиться на 55-й минуте игры. В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 12 очков из 12 возможных. «Динамо» располагается на второй строчке, имея в активе девять баллов. Замыкает тройку сильнейших столичный «Локомотив», который отстает от бело-голубых лишь по дополнительным показателям.

В следующем туре клуб с берегов Невы сыграет на выезде с подмосковными «Химками». Встреча состоится 18 августа. Команды выйдут на поле в 15:00 по московскому времени.

«Динамо» на своем поле в матче 5 тура РПЛ сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Матч пройдет 17 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Ранее «Зенит» единолично возглавил турнирную таблицу РПЛ.