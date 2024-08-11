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Константин Цзю о боксерше Хелиф: на любой чемпионат мира это не поедет

Боксер Цзю о победе Хелиф на Олимпиаде: на любой чемпионат мира это не поедет

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Антон Денисов/РИА Новости

Бывший абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Константин Цзю отреагировал на победу алжирки Иман Хелиф на Олимпиаде, отметив, что теперь Международный олимпийский комитет (МОК) может ждать скандал, передает «Спорт-Экспресс».

«Такие вещи надо пресекать на корню. К сожалению, МОК это не сделал. Думаю, что на любой чемпионат мира это не поедет. Правда восторжествует», — сказал Цзю.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира IBA в Индии год назад. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в Играх обеих спортсменок.

В финальном поединке олимпийского турнира Хелиф сразилась с китаянкой Ян Лю. Победа представительнице Алжира была присуждена единогласным решением судей.

В полуфинальном поединке на Олимпиаде-2024, который состоялся 6 августа, алжирская спортсменка одолела единогласным решением судей Джанджаем Суваннапхенг из Таиланда. 5 августа Хелиф потребовала прекратить оскорбления в свой адрес, которые начала получать во время Олимпийских игр.

Ранее Дмитрий Губерниев отреагировал на победу Хелиф в боксерском турнире Олимпиады.

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