Алжирская боксерша Хелиф подала жалобу в прокуратуру из-за травли

Алжирская боксерша Иман Хелиф, ставшая олимпийской чемпионкой в весовой категории до 66 кг, подала жалобу в прокуратуру Парижа из-за травли в интернете, передает Arab News.

«Расследование определит, кто стоял за этой женоненавистнической, расистской и сексистской кампанией. Преследования, которым подверглась Хелиф, станут самым большим пятном на этих Играх», — заявил адвокат спортсменки Набиль Буди.

В финальном поединке Хелиф сразилась с китаянкой Ян Лю. Победа представительнице Алжира была присуждена единогласным решением судей.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира IBA в Индии год назад. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в Играх обеих спортсменок.

В полуфинальном поединке на Олимпиаде-2024, который состоялся 6 августа, алжирская спортсменка одолела единогласным решением судей Джанджаем Суваннапхенг из Таиланда. 5 августа Хелиф потребовала прекратить оскорбления в свой адрес, которые начала получать во время Олимпийских игр.

Ранее российская боксерша предложила сделать турнир для проваливших гендерный тест спортсменок.