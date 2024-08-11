Губерниев отреагировал на победу Хелиф в боксерском турнире Олимпиады

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал в своем Telegram-канале на победу в Олимпиаде алжирской боксерши Иман Хелиф, которая в 2023 году провалила гендерный тест.

«Нам Алжир дружественная страна, мы всячески развиваем партнерские отношения. И при этом очень многие у нас просто загнобили Хелиф. Кажется, это некрасиво и гадко», — написал Губерниев.

В финальном поединке Хелиф сразилась с китаянкой Ян Лю. Победа представительнице Алжира была присуждена единогласным решением судей.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира IBA в Индии год назад. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в Играх обеих спортсменок.

10 августа Юйтин также выиграла золото Игр.

В полуфинальном поединке на Олимпиаде-2024, который состоялся 6 августа, алжирская спортсменка одолела единогласным решением судей Джанджаем Суваннапхенг из Таиланда. 5 августа Хелиф потребовала прекратить оскорбления в свой адрес, которые начала получать во время Олимпийских игр.

Ранее Хелиф высказалась о травле на Олимпиаде.