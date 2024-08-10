Овечкин рассказал о своем отношении к россиянами, которые участвуют в Олимпиаде

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что не видит ничего плохого в том, что российские атлеты согласились поехать на Олимпийские игры в Париж, несмотря на нейтральный статус, передает «Чемпионат».

«Если взять пекинскую Олимпиаду, когда все были в нейтральном статусе, их же никто не осуждал? Не вижу ничего плохого», — сказал Овечкин.

Во Францию в нейтральном статусе отправились 15 атлетов. Успеха сумели добиться только российские теннисистки — 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер. Они завоевали серебряные медали в парном разряде, проиграв в финале турнира итальянкам Сарре Эррани и Ясмин Паолини.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК), который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Дмитрий Губерниев подвел итоги Олимпиады для российских спортсменов.