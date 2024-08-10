«Зенит» и «Динамо» объявили составы на матч РПЛ

Петербургский «Зенит» и московское «Динамо» объявили составы на матч 4 тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Зенит»: Латышонок, Караваев, Сантос, Эракович, Глушенков, Кассьерра, Педро, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо.

«Динамо»: Лунев, Лаксальт, Бальбуэна, Майсторович, Бителло, Гладышев, Тюкавин, Даса, Фомин, Чавес, Нгамале.

Встреча между «Зенитом» и «Динамо» состоится в Санкт-Петербурге 10 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» и «Динамо» делят первое место, набрав по девять очков из девяти возможных.

В прошлом чемпионате России московское «Динамо» дважды обыграло клуб с берегов Невы. Встреча первого круга, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:2. Тот матч прошел 6 августа 2023 года. 28 апреля 2024 года «Динамо» победило со счетом 1:0.

Подопечные Сергея Семака являются действующими чемпионами России, «Динамо» по итогам сезона-2023/24 заняло третье место, отстав от «Зенита» на одно очко.

Ранее тренер Ринат Билялетдинов заявил, что видит «Зенит» фаворитом матча с «Динамо».