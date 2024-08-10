«Обидно»: Губерниев подвел итоги Олимпиады для российских спортсменов

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев подвел итоги летних Олимпийских игр — 2024 для российских спортсменов, похвалив атлетов за то, что они боролись. Его слова приводит «Советский спорт».

«Несколько раз оставаться в шаге от медалей, учитывая каноэ-одиночки, каноэ-двойки и Бладцевой, – обидно. За теннисисток рады, но тут совершенно не информативная история с точки зрения медалей, у нас была малочисленная команда. Поехали – молодцы, боролись как могли», — заявил Губерниев.

Во Францию в нейтральном статусе отправились 15 атлетов. Успеха сумели добиться только российские теннисистки — 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер. Они завоевали серебряные медали в парном разряде, проиграв в финале турнира итальянкам Сарре Эррани и Ясмин Паолини.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее на Олимпиаде перепутали флаги Таджикистана и Таиланда во время церемонии награждения.