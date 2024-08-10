«Лучший ответ на яростную кампанию против меня»: Хелиф о золоте Олимпиады

Алжирская боксерша Иман Хелиф, провалившая в 2023 году гендерный тест, эмоционально отреагировала на свою победу в финале летних Олимпийских игр — 2024, заявив, что шла к этому успеху на протяжении восьми лет. Ее слова приводит Reuters.

«Эта золотая медаль — лучший ответ на яростную кампанию против меня. Я женщина, как и любая другая женщина. Я родилась женщиной и жила как женщина, но у успеха есть враги, и они не могут примириться с моим успехом», — заявила Хелиф.

В финальном поединке Хелиф сразилась с китаянкой Ян Лю. Победа представительнице Алжира была присуждена единогласным решением судей.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира IBA в Индии год назад. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в Играх обеих спортсменок.

В полуфинальном поединке на Олимпиаде-2024, который состоялся 6 августа, алжирская спортсменка одолела единогласным решением судей Джанджаем Суваннапхенг из Таиланда. 5 августа Хелиф потребовала прекратить оскорбления в свой адрес, которые начала получать во время Олимпийских игр.

Ранее российская боксерша предложила сделать турнир для проваливших гендерный тест спортсменок.