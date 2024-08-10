Экс-тренер «Динамо» заявил, что его удивила бы победа над «Зенитом»

Бывший тренер московского «Динамо» Алексей Петрушин признался, что будет удивлен, если столичная команда сумеет одолеть петербургский клуб в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» сейчас выглядит прилично, поэтому будет тяжело выиграть. Но не надо забывать, что в прошлом сезоне команда Лички играла с питерцами вполне успешно», — заявил он.

«Зенит» и «Динамо», которые лидируют в РПЛ, набрав по девять очков, сразятся друг с другом в рамках четвертого тура чемпионата. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» 10 августа и начнется в 17:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зенит» выиграл шесть чемпионств подряд. В прошлом сезоне команда оформила требл (выиграла РПЛ, Кубок России и Суперкубок). Сезон-2024/25 «Зенит» также начал с победы в Суперкубке. «Динамо» в прошлом сезоне упустило победу в турнире — для золота РПЛ подопечным Марцела Лички нужно было либо победить «Краснодар» в заключительном туре, либо сыграть вничью, однако команда потерпела поражение.

Ранее ветеран «Динамо» призвал команду к прошлогодней тактике в игре с «Зенитом».