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Тарханов объяснил, за счет чего «Динамо» может победить «Зенит»

Тренер Тарханов: если «Динамо» победит «Зенит», это будет сенсацией

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Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Возможная победа московского «Динамо» над петербургским «Зенитом» в матче 4 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) станет сенсацией. Об этом в комментарии порталу Legalbet заявил бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов, объяснив, за счет чего бело-голубые могут взять верх над действующими чемпионами.

«Если брать результаты, то команды идут одинаково, имея по девять очков. Если брать футбол, то «Зенит» выглядит по игре лучше. «Динамо» может победить за счет самоотдачи, хорошей организации игры и атакующих действий. <…> Когда чемпиона побеждают — это сенсация, если это произойдет», — сказал Тарханов.

Специалист подчеркнул, что динамовцам следует играть более закрыто и не давать соперникам пространство, учитывая наличие в составе «Зенита» Максима Глушенкова и других игроков высокого уровня. По словам Тарханова, надежность в обороне и контратакующая игра могут стать для москвичей залогом успеха.

«Зенит» и «Динамо» после трех туров остаются единственными командами со стопроцентным показателем, набрав по 9 очков. Их очная встреча состоится в субботу, 10 августа, в Санкт-Петербурге и начнется в 17:30 по московскому времени.

Ранее экс-игрок Кирьяков назвал матч против ЦСКА определяющим для главного тренера «Краснодара» Мусаева.

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