Экс-тренер «Зенита» назвал главного конкурента команды в РПЛ

Московское «Динамо» является главным конкурентом «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение в комментарии ODDS.ru выразил бывший главный тренер сине-бело-голубых Властимил Петржела, добавив, что ждет равной игры между этими командами в матче 4 тура.

«Будет тяжелая игра для «Динамо», потому это домашняя игра питерцев. Марцел Личка уже провел сезон в московском клубе, но все же считаю, что он только начинает работу в «Динамо». В прошлом году ему не повезло в последнем матче чемпионата. Думаю, в этом году шансы на чемпионство увеличатся. Марцел еще покажет свое! Против «Зенита» динамовцы будут играть очень осторожно в обороне, ожидаю равную игру», — сказал специалист.

Петржела допустил, что «Зенит» выиграет с разницей в один мяч, подчеркнув, что не ожидает разгрома, поскольку «Динамо» выглядит убедительно. По его мнению, москвичи смогут навязать чемпиону борьбу на дистанции после возвращения в строй всех лидеров.

«Считаю, что именно динамовцам вполне по силам составить конкуренцию «Зениту» по ходу чемпионата», — заключил эксперт.

«Зенит» и «Динамо» после трех туров остаются единственными командами со стопроцентным показателем, набрав по 9 очков. Их очная встреча состоится в субботу, 10 августа, в Санкт-Петербурге и начнется в 17:30 по московскому времени.

Ранее тренер Билялетдинов назвал «Зенит» фаворитом матча с «Динамо».