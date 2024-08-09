Российская гимнастка считает результат россиян на Олимпиаде-2024 скромным

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике россиянка Лидия Иванова считает результат российских спортсменов на Олимпиаде-2024 в Париже скромным. Слова экс-гимнастки приводит «Матч ТВ».

«Я была против участия в Олимпиаде в таких условиях, но, что получилось, то получилось. Всего 15 человек… Даже с учетом такого малого количества людей результат весьма скромный», — заявила Иванова.

Единственную медаль России принесли теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, которые завоевали серебро в парном женском разряде.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее американский спортсмен рассказал о плохом качестве медалей Олимпиады-2024.