Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тренер Билялетдинов заявил, что «Спартаку» будет сложно в игре с «Ахматом»

Тренер Билялетдинов: «Ахмату» есть, что предложить «Спартаку»

close
100%
РИА Новости

Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов заявил ко заявил корреспонденту «Газеты.Ru», что московскому «Спартаку» будет сложно в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата».

«Спартаку будет сложно играть с «Ахматом» в психологическом плане. Красно-белым нужно вытряхнуть из головы то, что «Ахмат» дома уступил «Локомотиву» со счетом 0:5. «Ахмат» поедет исправляться. Ему есть, что предложить соперникам. Если «Спартак» проявит пренебрежительность, то «Ахмат» может наказать. С грозненцами шутки плохи. Тренерскому штабу нужно донести это до игроков, особенно до иностранцев. Чтобы у них не было соблазна играть на пониженных скоростях», — сказал Билялетдинов.

«Спартак» в последних двух матчах одержал разгромные победы над московским «Динамо» в Кубке России и над самарскими «Крыльями Советов» в чемпионате страны.

Встреча «Спартака» и «Ахмата» состоится 11 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Деяна Станковича идут на пятом месте, набрав шесть очков «Ахмат» занимает 14-ю строчку. Команда из столицы Чеченской Республики набрала два балла.

Также в этом туре сыграют московское «Динамо» и петербургский «Зенит», которые в трех стартовых турах одержали по три победы.

Ранее экс-футболист «Спартака» Валерий Масалитин заявил, что матч с «Ахматом» будет тяжелым.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами