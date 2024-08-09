Тренер Билялетдинов заявил, что «Спартаку» будет сложно в игре с «Ахматом»

Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов заявил ко заявил корреспонденту «Газеты.Ru», что московскому «Спартаку» будет сложно в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата».

«Спартаку будет сложно играть с «Ахматом» в психологическом плане. Красно-белым нужно вытряхнуть из головы то, что «Ахмат» дома уступил «Локомотиву» со счетом 0:5. «Ахмат» поедет исправляться. Ему есть, что предложить соперникам. Если «Спартак» проявит пренебрежительность, то «Ахмат» может наказать. С грозненцами шутки плохи. Тренерскому штабу нужно донести это до игроков, особенно до иностранцев. Чтобы у них не было соблазна играть на пониженных скоростях», — сказал Билялетдинов.

«Спартак» в последних двух матчах одержал разгромные победы над московским «Динамо» в Кубке России и над самарскими «Крыльями Советов» в чемпионате страны.

Встреча «Спартака» и «Ахмата» состоится 11 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Деяна Станковича идут на пятом месте, набрав шесть очков «Ахмат» занимает 14-ю строчку. Команда из столицы Чеченской Республики набрала два балла.

Также в этом туре сыграют московское «Динамо» и петербургский «Зенит», которые в трех стартовых турах одержали по три победы.

Ранее экс-футболист «Спартака» Валерий Масалитин заявил, что матч с «Ахматом» будет тяжелым.