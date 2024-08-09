Колыванов одной фразой ответил на вопрос, является ли «Зенит» фаворитом РПЛ

Бывший тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что петербургский «Зенит» является фаворитом Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Конечно, «Зенит» является фаворитом РПЛ. Клуб, который шесть раз подряд становится чемпионом России, однозначно является фаворитом», — сказал Колыванов.

После трех туров в сезоне-2024/25 РПЛ в турнирной таблице лидируют «Зенит» и московское «Динамо», которые набрали по девять очков. ЦСКА занимает третью строчку с семью очками.

В следующем туре сойдутся два лидера чемпионата — «Зенит» сыграет с московским «Динамо». Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» 10 августа и начнется в 17:30 по московскому времени.

«Зенит» выиграл шесть чемпионств подряд. В прошлом сезоне команда оформила требл (выиграла РПЛ, Кубок России и Суперкубок). Сезон-2024/25 «Зенит» также начал с победы в Суперкубке.

В прошлом сезоне «Зенит» набрал 57 очков, обогнав «Краснодар» и столичное «Динамо» всего на одно очко. Последним чемпионом до «Зенита» в РПЛ был московский «Локомотив».

Ранее бывший игрок «Спартака» заявил, что матч с «Зенитом» станет настоящей проверкой.