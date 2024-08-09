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Масалитин заявил, что ЦСКА может сыграть вничью с «Краснодаром» в матче РПЛ

Экс-футболист Масалитин: в матче «Краснодар» — ЦСКА может быть ничья

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Бывший игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» не исключил, что в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и московским ЦСКА может быть ничья.

«Если ЦСКА после Кубка России сделает правильные выводы о сильных и слабых сторонах соперника, то в матче чемпионата может быть и ничья», — сказал Масалитин.

ЦСКА и «Краснодар» встречались в матче Кубка России в Краснодаре 1 августа. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Краснодара».

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает третье место, набрав 7 очков. «Краснодар» занимает 13 место, имея в активе 3 балла.

Лидируют в турнире петербургский «Зенит» и московское «Динамо», набрав по девять очков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Сейчас Россия является единственной страной, чьи клубы не участвуют в международных турнирах.

Ранее новичок ЦСКА рассказал, было ли ему страшно переезжать в Россию.

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