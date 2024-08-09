«Все мосты сожжены»: легенда «Спартака» о Соболеве

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев предположил, что нападающий московского клуба Александр Соболев останется играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) и будет на виду. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Но мне кажется, так себя вести в «Спартаке» — не очень. Нет смысла идти разговаривать со Станковичем, ведь все мосты сожжены и вряд ли Соболева вернут в основную обойму команды. Но в любом случае Соболев будет востребован в РПЛ», — заявил Бояринцев.

Нападающий был выведен из основы после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей. Сообщалось, что он был близок к переходу в «Зенит» в это межсезонье, однако «Спартак» в последний момент поднял цену за игрока и петербургский клуб отказался от трансфера.

Ранее двукратный чемпион России заявил, что у Соболева с головой не в порядке.