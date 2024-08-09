Винер: только рада, что России нет на Олимпиаде

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер призналась, что оказалась рада отсутствию на летних Олимпийских играх — 2024 российских гимнасток после того, как увидела церемонию открытия ОИ. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Нас не допустили. После открытия Олимпийских игр у меня только радость, что нас там нет, а не грусть», — заявила Винер.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». 28 июля организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что церемония открытия летних Олимпийских игр — 2024 подчеркнула, что Франция — свободная страна. Также он назвал мероприятие искусством.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Сборная России по художественной гимнастике от участия на таких условиях отказалась.

Ранее французский волейболист с русскими корнями пошутил об отсутствии России на ОИ.