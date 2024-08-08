Названа главная проблема в составе ЦСКА

Единственным слабым звеном в нынешнем составе московского ЦСКА является оборона. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил известный российский тренер, бывший советник президента красно-синих Валерий Непомнящий.

Специалист подчеркнул, что пока рано давать оценку команде на старте сезона. По словам Непомнящего, разгромная победа над «Оренбургом» со счетом 5:1 в третьем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) говорит о потенциале в атаке. Он отметил, что ЦСКА вряд ли может конкурировать с «Зенитом», однако команда может быть серьезной силой на протяжении сезона. Единственным изъяном эксперт считает защиту.

«Не хотел бы вдаваться в детали по поводу игры в обороне, потому что это совершенно некорректно, но у меня есть мнение. В тройке обороны там есть такая фигура, которую я бы с удовольствием заменил. Все остальное — нормально. Но еще справа в защите есть изъяны, надо думать. Слева игру они наладили, Круговой — то, что надо», — констатировал Непомнящий.

После трех туров РПЛ ЦСКА идет на третьем месте в турнирной таблице. Армейцы набрали семь очков. Следующий матч москвичи проведут в субботу, 10 августа, против «Краснодара».

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