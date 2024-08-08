Первый тренер Соболева: говорят, в Dota 2 играет хорошо

Первый тренер российского нападающего московского «Спартака» Александра Соболева Александр Горбунов рассказал об увлечении спортсмена компьютерными играми. Слова специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

»Соболев вылезет из этой ситуации. Говорят, в Dota 2 играет хорошо. Может он снимает таким образом напряжение, нужно же куда-то тратить свободное время», — заявил Горбунов.

Нападающий был выведен из основы после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Сообщалось, что он был близок к переходу в «Зенит» в это межсезонье, однако «Спартак» в последний момент поднял цену за игрока и петербургский клуб отказался от трансфера.

Ранее сообщалось о том, что Соболев потратил полмиллиона на компьютерные игры после отстранения.