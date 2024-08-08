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Президент федерации гребли назвал каноистку Ромасенко никчемной спортсменкой

Президент ВФГБК Архипов назвал каноистку Ромасенко никчемной спортсменкой

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов назвал каноистку Олесю Ромасенко никчемной спортсменкой. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Абсолютно никчемная спортсменка. Как она туда попала — непонятно. Наверное, поехала бы другая спортсменка, если бы не было тяжелой истории отбора. Ей нужно заканчивать со спортом и переходить в туризм», — заявил Архипов.

Ромасенко не смогла пройти в полуфинал одиночек на дистанции 200 метров.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее российские каноисты не сумели выиграть медали Олимпиады — 2024.

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