Президент федерации гребли назвал каноистку Ромасенко никчемной спортсменкой

Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов назвал каноистку Олесю Ромасенко никчемной спортсменкой. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Абсолютно никчемная спортсменка. Как она туда попала — непонятно. Наверное, поехала бы другая спортсменка, если бы не было тяжелой истории отбора. Ей нужно заканчивать со спортом и переходить в туризм», — заявил Архипов.

Ромасенко не смогла пройти в полуфинал одиночек на дистанции 200 метров.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее российские каноисты не сумели выиграть медали Олимпиады — 2024.