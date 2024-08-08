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41-летний португальский футболист Пепе завершил карьеру

Португальский футболист Пепе завершил карьеру в 41 год

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Самый возрастной игрок в истории чемпионатов Европы, португальский защитник Пепе, объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Спасибо», — написал Пепе под видеороликом со своей коллекцией трофеев.

41-летний Пепе выступал на профессиональном уровне с 2002 года. Он играл за португальские «Маритиму» и «Порту», мадридский «Реал» и турецкий «Бешикташ». В своей карьере Пепе три раза выиграл Лигу чемпионов, три раза выиграл чемпионат Испании, четыре раза — чемпионат Португалии. Также в составе Португалии он выиграл Лигу наций и чемпионат Европы.

На Евро-2024 Пепе попал в символическую сборную.

В финале Евро-2024 Испания обыграла Англию. Встреча, проходившая на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев. На гол Нико Уильямса точным ударом ответил англичанин Коул Палмер. Окончательный счет установил вышедший на замену Микель Оярсабаль. Португалия завершила выступление на стадии четвертьфинала, проиграв национальной команде Франции в серии пенальти.

Ранее сообщалось, что 38-летний Лука Модрич продлил контракт с «Реалом».

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