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Тренер «Арсенала» пригласил воров на командный ужин с целью обучить футболистов

Тренер «Арсенала» Артета позвал воров на ужин команды, чтобы обучить футболистов

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JUSTIN TALLIS / POOL PHOTO

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета организовал ограбление для своих футболистов. Об этом сообщает The Athletic.

Источник утверждает, что Артета устроил ужин для игроков команды, позвав на него группу воров. Перед карманниками стояла задача незаметно выкрасть кошельки и телефоны из карманов футболистов.

В конце вечера тренер попросил игроков показать содержимое своих карманов. Большинство футболистов ничего в них не обнаружили. Артета рассказал об организованной ситуации, уточнив, что ситуация была смоделирована для того, чтобы они всегда оставались подготовленными и не теряли концентрацию.

В сезон-2023/24 «Арсенал» занял второе место в Английской премьер-лиге (АПЛ). Коллектив набрал 89 очков — на два меньше, чем «Манчестер Сити», который выиграл четвертый титул подряд и шестой за прошедшие семь лет. Бронзовым призером прошедшего сезона АПЛ стал «Ливерпуль».

Ранее стал известен последний участник АПЛ сезона-2024/25.

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