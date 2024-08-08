Российские каноисты не сумели выиграть медали Олимпиады-2024

Российские каноисты Захар Петров и Алексей Коровашков не смогли завоевать медали в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров на летних Олимпийских играх — 2024.

В финальном заезде российские спортсмены показали четвертый результат.

В квалификации, которая состоялась 6 августа, Петров и Коровашков заняли первое место в своем заезде, опередив ближайших соперников из Италии на полсекунды. В полуфинальном заезде они также оказались первыми.

Ранее российская каноистка Олеся Ромасенко не смогла отобраться в полуфинал летних Олимпийских игр — 2024 в рамках соревнований каноэ-одиночек на 200 метров. В четвертьфинальном заезде российская спортсменка показала четвертый результат.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее волонтер из России раскрыла, как к ней отнеслись на Играх в Париже.