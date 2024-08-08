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Французский волейболист с русскими корнями пошутил об отсутствии России на ОИ

Волейболист Гребенников пошутил, что очень рад отсутствию России на Играх-2024

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Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Волейболист сборной Франции Женя Гребенников, имеющий русские корни, шуткой отреагировал на тот факт, что национальная российская команда не была допущена до летних Олимпийских игр — 2024 в Париже. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я очень рад, что России нет, ха-ха! Очень сильная команда!» — пошутил спортсмен.

По его мнению, сборная России захотела бы взять реванш после поражения в финале летних Олимпийских игр — 2020 в Токио, где Франция победила российских волейболистов со счетом 3:2.

«Если серьезно, жалко, конечно, что они не здесь. Олимпиада — это же такие эмоции. Чемпионаты Европы и мира — не то. Тут на тебя смотрит весь мир», — добавил Гребенников.

Волейболист — сын советского волейболиста и тренера Бориса Гребенникова. Он родился и вырос во Франции, выступает за французскую сборную и играет в петербургском «Зените».

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских Игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Всего в Париж отправились 15 спортсменов. При этом поехать на турнир могли только спортсмены, выступающие в одиночном разряде.

Ранее российские каноисты вышли в финал Олимпиады.

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Олимпиада 2024
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