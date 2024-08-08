Французский волейболист с русскими корнями пошутил об отсутствии России на ОИ

Волейболист сборной Франции Женя Гребенников, имеющий русские корни, шуткой отреагировал на тот факт, что национальная российская команда не была допущена до летних Олимпийских игр — 2024 в Париже. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я очень рад, что России нет, ха-ха! Очень сильная команда!» — пошутил спортсмен.

По его мнению, сборная России захотела бы взять реванш после поражения в финале летних Олимпийских игр — 2020 в Токио, где Франция победила российских волейболистов со счетом 3:2.

«Если серьезно, жалко, конечно, что они не здесь. Олимпиада — это же такие эмоции. Чемпионаты Европы и мира — не то. Тут на тебя смотрит весь мир», — добавил Гребенников.

Волейболист — сын советского волейболиста и тренера Бориса Гребенникова. Он родился и вырос во Франции, выступает за французскую сборную и играет в петербургском «Зените».

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских Игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Всего в Париж отправились 15 спортсменов. При этом поехать на турнир могли только спортсмены, выступающие в одиночном разряде.

Ранее российские каноисты вышли в финал Олимпиады.