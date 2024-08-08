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Российские каноисты вышли в финал Олимпиады

Российские каноисты Петров и Коровашков вышли в финал Олимпиады

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Oscar J Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские каноисты Захар Петров и Алексей Коровашков вышли в финал каноэ-двоек на дистанции 500 метров на летних Олимпийских играх — 2024.

Российские спортсмены показали лучший результат в заезде и поборются за медали. Финальный старт состоится в 14:30 по московскому времени.

В квалификации, которая состоялась 6 августа, Петров и Коровашков заняли первое место в своем заезде, опередив ближайших соперников из Италии на полсекунды.

Ранее российская каноистка Олеся Ромасенко не прошла в полуфинал каноэ-одиночек на 200 метров, спортсменка показала пятый результат в своем заезде. Таким образом, Ромасенко отправилась в четвертьфинал соревнований, заезды на этой стадии состоятся в 13:40 по московскому времени.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских Игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Всего в Париж отправились 15 спортсменов.

Ранее волонтер из России раскрыла, как к ней отнеслись на Играх в Париже.

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