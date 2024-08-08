Российская каноистка отправилась в четвертьфинал Олимпиады

Российская каноистка Олеся Ромасенко не прошла в полуфинал каноэ-одиночек на 200 метров, спортсменка показала пятый результат в своем заезде.

Таким образом, Ромасенко отправилась в четвертьфинал соревнований, заезды на этой стадии состоятся в 13:40 по московскому времени. Соответственно, Ромасенко еще может побороться за медали.

При этом белорусская каноистка Юлия Трушкина отобралась в полуфинал в соревнованиях каноэ-одиночек на 200 м, в своем заезде она показала второй результат.

Ромасенко напрямую связалась с Международным олимпийским комитетом (МОК), чтобы получить приглашение на летние Олимпийские игры — 2024. 9 июля стало известно, что каноистка приняла приглашение МОК, она стала 15-й россиянкой, которая отправилась в Париже в нейтральном статусе. Ромасенко является пятикратной призеркой чемпионатов мира и трехкратной чемпионкой Европы.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

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