«Спартак» дебютирует на Международном юношеском турнире UTLC CUP

В Москве стартует шестой Международный юношеский футбольный турнир UTLC CUP, участие в котором примут команды из пяти стран. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

На турнире, организаторами которого являются АО «Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс» (ОТЛК ЕРА) и футбольный клуб «Локомотив», сыграют российские «Локомотив», «ЦСКА» «Спартак», сербские «Црвена Звезда», «Партизан», турецкий «Фатих Карагюмрюк», белорусское «Динамо» из Минска и казахстанская «Астана». При этом воспитанники академий «Спартака» и «Партизана» впервые сыграют на таком турнире.

«UTLC CUP не теряет свою актуальность. С 2017 года здесь, на именитом поле в Черкизове, спортивное мастерство демонстрируют юные футболисты стран Евразии, где все по-взрослому: борьба за каждый мяч, мощная поддержка болельщиков, невероятные, искренние эмоции. Из года в год участники показывают достойную игру. Уверен, что и этот розыгрыш подарит нам захватывающие матчи и яркие победы! Приглашаем всех желающих поболеть за любимую команду, а игрокам пожелаем удачи! И пусть победит сильнейший!» — подчеркнул генеральный директор, председатель правления ОТЛК ЕРА Алексей Гром.

Два последних года победа доставалась сербский «Црвене Звезде». Всего за историю UTLC CUP турнир также выигрывали «Локомотив», «Барселона», «Спарта».

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