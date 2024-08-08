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Жена Малкина похвасталась фигурой в бикини

Жена хоккеиста Малкина Кастерова показала фигуру в бикини

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anna_kasterova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ведущая Анна Кастерова, жена российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, на своей странице в Stories Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась с подписчиками новой фотографией.

Кастерова, которая снимает себя сама, позирует в купальнике.

В 2016 году Малкин и Кастерова сыграли свадьбу. В том же году у них родился сын Никита. Ради своего мужа Кастерова оставила карьеру ведущей и перебралась в США. Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, сезон-2012/13 он провел в «Металлурге».

Малкин в сезоне-2023/24 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) записал в свой актив 27 голов и отдал 40 результативных передач. «Питтсбург» набрал 88 очков, занял десятое место в Восточной конференции НХЛ и не сумел попасть в плей-офф.

Вместе с «Пингвинз» Малкин трижды становился обладателем Кубка Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах. В составе сборной России нападающий два раза выигрывал золотые медали чемпионатов мира — 2012 и 2014 годы, и еще три раза в составе национальной команды участвовал в зимних Олимпийских играх (2006, 2010, 2014).

Ранее российская гимнастка показала фигуру в купальнике.

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