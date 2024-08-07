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Экс-гендиректор «Спартака» заявил, что Соболев не нужен клубу

Экс-гендиректор «Спартака» Заварзин: Соболев уже сейчас не нужен клубу

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин заявил, что российский нападающий красно-белых не вписывается в концепцию нового главного тренера команды Деяна Станковича. Его слова приводит «Советский спорт».

«Значит, он тренера не устраивает в каких-то моментах – футбол, психология, еще что-то. Он «Спартаку» уже сейчас не нужен. Да, он показывал себя в некоторых матчах – и забивной, и фактурный, но он не проходит в состав и тренеру не подходит», — заявил он.

Нападающий был выведен из основы после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга» (0:2) и пропустил игры второго и третьего туров РПЛ.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей. Сообщалось, что он был близок к переходу в «Зенит» в это межсезонье, однако «Спартак» в последний момент поднял цену за игрока и петербургский клуб отказался от трансфера.

Ранее экс-тренер «Спартака» Андрей Чернышов заявил о дискриминации Соболева.

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