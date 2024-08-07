Тарасова заявила о трагедии из-за количества российских спортсменов на Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала трагедией тот факт, что на летние Олимпийские игры — 2024, которые проходят в Париже, отправились всего 15 российских спортсменов. Ее слова приводит Metaratings.ru.

«Если этого кто-то не понимает, то мне их жаль. А кто будет слушать ту или иную сторону? Почему спортсмен должен принимать решение, опираясь на чьи-то чужие советы? Все, кто решился ехать на Олимпиаду, поехали за первыми местами — другого исхода я не представляю», — заявила Тарасова.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК), который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

На летних Олимпийских играх — 2024 добились успеха российские теннисистки — 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер. Они завоевали серебряные медали в парном разряде, проиграв в финале турнира итальянкам Сарре Эррани и Ясмин Паолини.

Ранее в Париже назвали заболевания спортсменов из-за заплыва в Сене фейком.