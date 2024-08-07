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Отец футболиста «Авангарда» погиб во время нападения на Курскую область

Отец футболиста «Авангарда» Чекалин погиб при атаке ВСУ в Суджанском районе

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Отец футболиста курского «Авангарда» Александр Чекалин погиб в результате атаки ВСУ в Суджанском районе. Об этом сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на пресс-службу футбольной команды.

36-летний Чекалин служил фельдшером скорой помощи и был на выезде во время атаки. Вместе с ним погиб и водитель скорой помощи Александр Никитичев.

Сын Чекалина — воспитанник академии «Авангарда».

6 августа Минобороны Российской Федерации сообщило о попытке захода украинских сил на территорию Курской области. В сообщении указано, что противник атаковал позиции подразделений прикрытия Государственной Границы Российской Федерации в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе. Курский город Суджа подвергся массированной атаке со стороны Украины.

7 августа начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что армия России остановила продвижение украинских военных вглубь территории России на курском направлении. При этом ВСУ потеряли 315 солдат: не менее 100 были ликвидированы, а 215 получили ранения. Также противник потерял 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков, добавил Герасимов.

Ранее в Усть-Каменогорске умер 19-летний хоккеист.

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Атаки на Курскую область
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