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Экс-тренер «Динамо» Силкин: «Краснодар» не может прийти в себя после прошлого сезона

Экс-тренер «Динамо» Силкин заявил, что «Краснодар» не может прийти в себя

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин заявил, что «Краснодар» начал новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) с трех ничьих подряд из-за того, что команда до сих пор не пришла в себя после упущенного чемпионства прошлого сезона, передает «Евро-Футбол.Ру».

«В прошлом сезоне «быки» начали здорово. У них был стопроцентный показатель, и это при том, что ряд клубов потерял очки. В том числе «Зенит», — отметил Силкин.

После трех туров «Краснодар» занимает в РПЛ 11-е место. В активе команды три очка — на старте сезона они сыграли вничью с грозненским «Ахматом» (1:1), махачкалинским «Динамо» (0:0) и воронежским «Факелом» (0:0). В следующем туре «быки» встретятся с ЦСКА. Матч пройдет на стадионе «Краснодар». Встреча пройдет 10 августа, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Лидируют в чемпионате петербургский «Зенит» и московское «Динамо», набрав по 9 баллов.

Ранее тренер «Краснодара» рассказал о худшем старте в истории команды в РПЛ.

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