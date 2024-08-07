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Президент МФЛ назвал отстраненного от тренировок игрока «Спартака» легендой

Президент МФЛ Осипов: Соболев является легендой «Спартака»

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Александр Нестеров/РИА Новости

Глава Медийной футбольной лиги (МФЛ) Николай Осипов назвал футболиста «Спартака» Александра Соболева легендой команды, передает «Советский спорт».

«Он является любимчиком и легендой «Спартака». Но я бы не хотел оказаться на его месте. У него сейчас выбор между переходом в сильнейший сейчас клуб страны и преданностью команде», — сказал Осипов.

Соболев не приехал на поединок третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» вместе с командой. Встреча прошла 5 августа, «Спартак» победил на своем поле со счетом 3:0. 23 июля спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что форвард отстранен от тренировок, игрок также пропустил матч второго тура РПЛ против «Химок».

4 августа появилась информация о том, что петербургский «Зенит» и московский «Спартак» не могут договориться по трансферу нападающего красно-белых Александра Соболева

Ранее тренер «Спартака» Деян Станкович отказался говорить о будущем Соболева.

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