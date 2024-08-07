Тарасова подвергла критике катание сына Евгения Плющенко Александра

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась впечатлением от катания сына Евгения Плющенко Александра, который известен под псевдонимом Гном Гномыч, передает Metaratings.ru.

«Отец и сын чем-то похожи? Пока я не вижу сходств. У Саши нет такого прыжка, какой был у Жени», — сказала Тарасова.

В июле хореограф Илья Авербух заявил, что поставил программу Александру.

По словам матери Александра Яны Рудковской, прозвище «гном» мальчик получил еще в роддоме: при рождении он весил всего 2,8 кг — и кто-то в шутку назвал его гномом.

Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры в марте 2017 года. Он является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным серебряным призером. Среди всех одиночников и одиночниц фигурного катания больше наград, чем у Плющенко, нет ни у кого. Он десять раз становился чемпионом России, никто из соотечественников пока не побил этот рекорд.

Ранее участница шоу Плющенко рассказала о поддержке Гном Гномыча.