Журова назвала Игры дружбы в 2025 году хорошей альтернативой Олимпиаде

Олимпийская чемпионка Турина-2006 по конькобежному спорту, чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России и депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru» назвала предстоящие Игры дружбы хорошей альтернативой Олимпийским играм.

«Спорт всегда был связан с политикой. Можно вспомнить бойкот московской Олимпиады — 1980 в СССР со стороны США и других западных государств.

Даже тогда — во время холодной войны — Тед Тернер предложил организовать Игры доброй воли (американский бизнесмен, основатель CNN решил организовать международные соревнования, чтобы помирить СССР и США, которые взаимно бойкотировали Олимпиады друг друга. — «Газета.Ru»).

Тернер приезжал в Советский Союз, а потом рассказывал, какие там живут прекрасные люди с правильными ценностями. Это хороший и правильный пример спорта без политики, к которому должен прийти весь мир», — заявила Журова.

Россия планирует провести Игры дружбы как альтернативу Олимпийским играм в 2025 году. Изначально планировалось, что Игры пройдут в сентябре 2024-го в Москве и Екатеринбурге.

Ранее премьер-министр Румынии решил бойкотировать церемонию закрытия Олимпиады.