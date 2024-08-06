Зарема считает, что большинство клубов РПЛ демонстрируют дворовый футбол

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, считает, что большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) демонстрируют дворовый футбол уровня Медиалиги. Ее слова приводит Metaratings.

«Бороться за тройку будут команды, у которых сильнее атака. Катастрофически низкий уровень защитников у 12 клубов из 16. Команды демонстрируют дворовый футбол уровня Медиалиги. Подтверждение этому — разгромные счета в каждом туре», — считает Зарема.

После трёх туров в сезоне-2024/2025 РПЛ в турнирной таблице лидируют «Зенит» и «Динамо», которые набрали по девять очков. ЦСКА занимает третью строчку с семью очками, «Спартак» — пятый с пятью.

В следующем туре сойдутся два лидера чемпионата — «Зенит» сыграет с московским «Динамо». Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» 10 августа и начнется в 17:30 по московскому времени.

Ранее бывший футболист РПЛ назвал Ростов футбольной столицей России.