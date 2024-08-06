Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший игрок «Спартака» считает, что матч с «Зенитом» станет настоящей проверкой

Экс-игрок «Спартака» Мостовой считает, что матч с «Зенитом» станет проверкой

close
100%
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита» станет настоящей проверкой для команды и главного тренера «красно‑белых» Деяна Станковича. Слова экс-футболиста приводит «Матч ТВ».

«Рано говорить, что игра «Спартака» радует глаз. Скоро у команды матч с «Зенитом», который отлично начал чемпионат, поэтому эта игра станет настоящей проверкой для Станковича», — сказал Мостовой.

На старте нынешнего розыгрыша РПЛ «Спартак» потерпел поражение от «Оренбурга» (0:2). Однако красно-белые смогли исправиться в следующих турах и победить «Химки» (3:1) и «Крылья Советов» (3:0), а также «Динамо» (3:0) в рамках Кубка России.

«Зенит» одержал третью победу подряд с разницей забитых и пропущенных мячей 13:0. Петербуржцы обыграли «Крылья Советов» и «Рубин» с одинаковым счетом 4:0, а также «Ростов» — 5:0.

Матч «Спартака» и «Зенита» состоится 24 августа на стадионе «Газпром Арена».

Ранее «Зениту» предрекли спад после разгромной победы над «Ростовом».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами