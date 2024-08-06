Бывший игрок «Спартака» считает, что матч с «Зенитом» станет настоящей проверкой

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита» станет настоящей проверкой для команды и главного тренера «красно‑белых» Деяна Станковича. Слова экс-футболиста приводит «Матч ТВ».

«Рано говорить, что игра «Спартака» радует глаз. Скоро у команды матч с «Зенитом», который отлично начал чемпионат, поэтому эта игра станет настоящей проверкой для Станковича», — сказал Мостовой.

На старте нынешнего розыгрыша РПЛ «Спартак» потерпел поражение от «Оренбурга» (0:2). Однако красно-белые смогли исправиться в следующих турах и победить «Химки» (3:1) и «Крылья Советов» (3:0), а также «Динамо» (3:0) в рамках Кубка России.

«Зенит» одержал третью победу подряд с разницей забитых и пропущенных мячей 13:0. Петербуржцы обыграли «Крылья Советов» и «Рубин» с одинаковым счетом 4:0, а также «Ростов» — 5:0.

Матч «Спартака» и «Зенита» состоится 24 августа на стадионе «Газпром Арена».

Ранее «Зениту» предрекли спад после разгромной победы над «Ростовом».