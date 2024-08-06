Олимпийский чемпион Легков отказался смотреть Олимпиаду в Париже

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в лыжном марафоне на 50 км Александр Легков в беседе с «Газетой.Ru» на премьере сериала Кинопоиска «Игры» про московскую Олимпиаду-1980 рассказал, что не смотрит соревнования на Олимпийских играх в Париже — 2024.

«Не смотрю, только читаю новости — знаю, что где-то грязная вода в Сене, что Даниил Медведев в паре не прошел (Медведев выступал в парном разряде вместе с Романом Сафиуллиным, но вылетел уже в первом круге, уступив немцам Кевину Кравицу и Тиму Пюцу со счетом 4:6, 4:6. Также Медведев играл в миксте в паре с Миррой Андреевой, но также вылетел в первом круге, проиграв итальянцам Саре Эррани и Андреа Вавассорри со счетом 3:6, 2:6. — «Газета.Ru»).

Вот такими моментами я слежу за Олимпиадой, но в общем не смотрю», — сказал Легков.

Всего на Игры в Париже приехали 15 россиян. Единственную медаль России на данный момент принесли теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, которые завоевали серебро в парном разряде среди женщин.

Ранее Легков заявил, что в 2024 году повторились бойкоты 1984-го.