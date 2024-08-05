Игрок Медиалиги, в которого стреляли, рассказал о своем состоянии

Футболист Медийной футбольной лиги (МФЛ) Николай Бозаджи, который был среди пострадавших в инциденте в центре Москвы, где недовольный поведением самокатчиков мужчина открыл по ним стрельбу из травматического пистолета, рассказал о состоянии своего здоровья после инцидента.

«Все в порядке, приехали в отдел, начали разбираться. Следствие идет. Мы, конечно, сотрудничаем со следствием. Пока все в порядке, со здоровьем все хорошо. Все живы, здоровы, серьезных повреждений нет. Все четко будет», — приводит слова Бозаджи Legalbet.

Ранее сообщалось, что Бозаджи пострадал в эпизоде, и сам медиафутболист подтвердил, что нападавший попал в него. Полузащитник известен в Медиалиге под никнеймом Niko Jr. Он выступает за команду Fight Nights, с которой стал бронзовым призером пятого сезона Медийной футбольной лиги. Сам футболист провел в турнире два матча, включая игру за бронзу против «Титана» (1:0). Всего в МФЛ Бозаджи провел один матч в третьем сезоне и две встречи в пятом, отыграв 47 минут чистого времени.

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