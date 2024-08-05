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«Спартак» и «Крылья Советов» объявили составы на матч РПЛ

«Спартак» и «Крылья Советов» назвали составы на матч третьего тура РПЛ

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов» объявили стартовые составы на матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Чернов, Бабич, Рябчук, Умяров, Пруцев, Барко, Зиньковский, Бонгонда, Угальде.

«Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Солдатенков, Гапонов, Бейл, Витюгов, Бабкин, Ороско, Ежов, Цыпченко, Шитов.

Нападающий «Спартака» Александр Соболев не приехал на поединок вместе с командой. 23 июля спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что форвард отстранен от тренировок, игрок также пропустил матч второго тура РПЛ против «Химок».

Игра состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

За два тура «Спартак» набрал три балла, красно-белые потерпели поражение в первой игре с «Оренбургом», но следом обыграли подмосковные «Химки». «Крылья Советов» — аутсайдер, у команды ноль очков из-за двух поражений — петербургскому «Зениту» и «Ростову».

Ранее Андрей Канчельскис заявил, что «Зенит» выиграет чемпионат России в сезоне-2024/25.

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