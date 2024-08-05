Эксперт рассказал о главных неожиданностях третьего тура РПЛ

Бывший российский нападающий, футбольный эксперт Дмитрий Булыкин рассказал о главных неожиданностях третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Слова экс-игрока приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Назову те матчи, в которых команды забивали по пять мячей своим соперникам. То есть «Зенит», ЦСКА и «Локомотив». Это порадовало и стало неожиданностью. Также удивил «Краснодар», который сломался», — заявил эксперт.

Также Булыкин ответил на вопрос о том, будет ли «Зенит» продолжать разгромно побеждать.

«Глушенков всех удивляет. Но насколько «Зенит» хватит и как он будет играть с московскими командами, скоро увидим. Жду встречи «Зенита» с московскими командами», — добавил экс-футболист.

В следующем туре сойдутся два лидера чемпионата на данный момент — «Зенит» сыграет с московским «Динамо». У обоих клубов сейчас по девять очков в турнирной таблице. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» 10 августа и начнется в 17:30 по московскому времени.

Ранее «Зениту» предрекли спад после разгромной победы над «Ростовом».